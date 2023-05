Niezwykłe kulisy zwolnienia Nagelsmanna. "Jaja sobie ze mnie robisz?" 

O zwolnieniu Nagelsmanna poinformował go dziennikarz

- Wystarczająco często komentowaliśmy, że to nie jest wina Bayernu . Nie ma sensu ujawniać takich informacji. Strzelamy sobie tym w stopę. Było jasne, że pierwszą osobą, która miała zostać poinformowana, był Julian Nagelsmann . Zrobiliśmy to po tym wycieku. To była zagmatwana, trudna sytuacja - opowiadał Kahn.

Struth i Nagelsmann byli w szoku

- Byłem w restauracji w Kolonii z Carstenem Maschmeyerem i tego wieczoru spotkałem również aktora Jana-Josefa Liefersa. Piliśmy butelkę wina, kiedy otrzymałem telefon od dziennikarza, który powiedział do mnie: "Teraz poszło szybko z Julianem!". Odpowiedziałem: "Co masz na myśli?" A on powiedział: "To ty nic nie wiesz? Julian odchodzi z Bayernu, a Tuchel jest nowym trenerem!" - opowiadał Struth cytowany przez niemiecki Sky Sports.