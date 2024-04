Niewiarygodne! Coś takiego w ostatniej akcji meczu. Nikt już w to nie wierzył

Przez niewiele ponad kwadrans wydawało się, że niemiecki hegemon wreszcie zostanie pokonany. Wszystko wskazywało na to, że po raz pierwszy w tym sezonie Bayer Leverkusen uzna wyższość rywala. W 30. kolejce Bundesligi przegrywał 0-1 z Borussią Dortmund do... 97. minuty spotkania. Wtedy padła wyrównująca bramka, a passa potyczek bez porażki została wydłużona do 45.