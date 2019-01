Szaleństwo kibiców piłkarskich nie zna granic. Podczas zimowego obozu przygotowawczego Bayernu Monachium, jedna z fanek poprosiła Roberta Lewandowskiego, by ten podpisał się jej na... twarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wartość polskich piłkarzy idzie w górę. Wideo INTERIA.TV

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Bayern Monachium do wiosennej części sezonu przygotowuje się w stolicy Kataru, Dausze. Bawarczyków czeka ciężka walka w Bundeslidze, by odrobić straty do Borussii Dortmund, a także trudny dwumecz z Liverpoolem FC w Lidze Mistrzów.

Nawet na drugim końcu świata na największe gwiazdy futbolu wszędzie czyhają fani oraz łowcy autografów. Kreatywność jednych i drugich nie zna granic, dzięki czemu co rusz jesteśmy świadkami scen podobnych do tej, jaka rozegrała się podczas zgrupowania Bayernu.

Wśród kibiców, którzy czekali na piłkarzy mistrzów Niemiec znalazła się wielka fanka Roberta Lewandowskiego. Polski snajper został poproszony przez nią o złożenia autografu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... miał on zostać umieszczony na policzku fanki!

Aparaty fotoreporterów uchwyciły nie tylko, jak Lewandowski spełnia jej prośbę, ale i jak roześmiany odchodzi po złożeniu autografu.



Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie zdobył już 22 bramki w 24 spotkaniach dla Bayernu. Jest najlepszym strzelcem trwającej edycji Ligi Mistrzów, w Bundeslidze traci dwa gole do Hiszpana Paco Alcacera oraz Serba Luki Jovicia.

Zdjęcie Robert Lewandowski składa podpis na policzku fanki / KARIM JAAFAR / East News

WG