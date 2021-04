Nietypowa obietnica nowego trenera Bayernu

Przenosiny Juliana Nagelsmanna z RB Lipsk do Bayernu Monachium będą z pewnością jednym z najgłośniejszych ruchów na rynku transferowym, a na pewno największym wśród trenerów. Fani "Byków" są pełni obaw, bo bardzo trudno będzie znaleźć odpowiednie zastępstwo dla tego szkoleniowca, ale jak informuje "Bild", mogą przynajmniej być spokojni o to, że Nagelsmann nie zabierze ze sobą do Bawarii najlepszych graczy, bo trener obiecał to prezesom klubu z Lipska.

Transfer Nagelsmanna do Bayernu to wielkie wydarzenie, nie tylko w skali Bundesligi, ale całej piłkarskiej Europy. Jeszcze nigdy klub nie zapłacił aż tyle za szkoleniowca. Komentatorzy są jednak zgodni, że ten młody szkoleniowiec jest zdecydowanie wart tych pieniędzy i szybko się spłaci, a w porównaniu do wielu piłkarzy, za których trzeba płacić krocie, 23 miliony euro to niewielka kwota.





Bundesliga: nie będzie transferów z RB Lipsk

