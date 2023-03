W obozie Bayernu Monachium wybuchła afera rodem ze szpiegowskich filmów akcji. Jak informuje "Bild", ktoś sfotografował w szatni plany taktyczne na ligowy mecz z VfL Bochum i przesłał je do mediów. To oznacza tylko jedno - w ekipie mistrzów Niemiec jest "kret". Na razie nie ma podejrzeń co do personaliów sabotażysty. Trener Julian Nagelsmann zlecił przeprowadzenie gruntownego śledztwa w tej sprawie.