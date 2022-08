Niepokój pod stadionem w Dortmundzie po meczu. Wszystko przez uruchomiony samochód

Pod stadionem BVB znajdował się pusty samochód z włączonym silnikiem. Taka scena wydała się podejrzana kilku osobom, zostało to zgłoszone do odpowiednich służb. Policja podeszła do sprawy poważnie. Na czas diagnozowania sytuacji nakazano pozostać kibicom na trybunach Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-0 w pierwszej kolejce Bundesligi

Zablokowano sieć telefoniczną, zadbano o bezpieczną ewakuację najbliższego otoczenia auta i ściągnięto wsparcie na wypadek konieczności dalszego działania. Po kilkunastu minutach sprawa się wyjaśniła i wszystko wróciło do normy. Fanom umożliwiono opuszczenie obiektu i przywrócono ruch drogowy.

W 2017 roku w pobliżu autokaru, którym zawodnicy BVB jechali na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco, eksplodowały trzy ładunki wybuchowe ukryte przy drodze. Poważne obrażenia odniósł piłkarz Borussii Marco Bartra. Ranny został także policjant eskortujący autokar.

