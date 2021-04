Jak poinformował niemiecki "Kicker", Julian Nagelsmann wystąpił do RB Lipsk o przedwczesne rozwiązanie kontraktu z klubem. Młody szkoleniowiec jest głównym kandydatem do objęcia schedy po Hansim Flicku w Bayernie Monachium i wygląda na to, że jest bardzo zdeterminowany, żeby zmienić otoczenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Napastnik Podbeskidzia: „Jest wiara , że się utrzymamy”. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Po tym, jak Hansi Flick ogłosił, że zamierza rozstać się z Bayernem Monachium, natychmiast ruszyła giełda nazwisk na stanowisko jego następcy. Niemieckie media dość szybko dowiedziały się, że głównym faworytem do objęcia schedy po Flicku jest młody szkoleniowiec RB Lipsk Julian Nagelsmann.





Bundesliga: Nieoczekiwany ruch trenera RB Lipsk

Reklama