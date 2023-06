Nieoczekiwany cel Bayernu Monachium. To od teraz numer jeden na liście życzeń

Za thriller na finiszu rywalizacji utratą posady zapłacili prezes Oliver Kahn oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidżić . Do klubu wrócił legendarny Karl-Heinz Rummenigge . Przerwał po dwóch latach emeryturę i - bez przydziału ściśle określonej funkcji - podjął się misji odbudowy potęgi zespołu .

Julian Alvarez na celowniku Bayernu. W ekipie mistrza Anglii jest tylko dublerem

To właśnie Rummenigge nakreślił transferowy plan , który ma być realizowany w najbliższych tygodniach. Jak informuje niemiecki oddział Skysports, centralnym punktem projektu stał się Julian Alvarez . Mistrz świata z ubiegłego roku jest obecnie dublerem Erlinga Haalanda w Manchesterze City .

Mimo gry w niepełnym wymiarze czasowym 23-letni snajper notuje bardzo dobre statystyki - w bieżącym cyklu zdobył 17 bramek i dołożył do tego pięć asyst . Dorobek ten będzie miał jeszcze okazję wzbogacić. W sobotę Man City zagra w finale FA Cup (derbowe starcie z Manchesterem United ), a 10 czerwca - w finale Ligi Mistrzów (tu czeka Inter Mediolan ).

Kontrakt zawodnika z "The Citizens" wygasa w połowie 2028 roku. Rola rezerwowego ma go jednak skłonić do wcześniejszego opuszczenia szeregów mistrza Anglii. Jak wierzą w Monachium - już najbliższego lata.