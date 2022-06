Niemieckie media: Nowa oferta Barcy za "Lewego" jeszcze w tym tygodniu

Niemiecki "Bild" podaje kolejne informacje na temat możliwego transferu Lewandowskiego do Barcelony. Polak miał rozmawiać z działaczami "Dumy Katalonii" i zgodzić się na przyjęcie trzyletniego kontraktu. Katalończycy zapewnili go, że jeszcze w tym tygodniu złożą kolejną ofertę Bayernowi.

Poprzednia oferta wynosiła bowiem 32 mln euro plus kilka mln bonusów i została odrzuca przez Bawarczyków.

FC Barcelona złoży nową ofertę za Roberta Lewandowskiego

Zdaniem niemieckich mediów, choć Bayern publicznie stawia twarde weto odejściu Lewandowskiego, to wewnątrz klubu toczy się dyskusja na temat tego, jakiej ceny zażądać za swojego strzelca.

Bawarczycy na pewno nie będą rozpatrywać ofert poniżej 40 mln euro. Jednak i taka kwota może okazać się niewystarczająca, by "wyciągnąć" Lewandowskiego z Monachium. "Bild" dodaje też, że Lewandowski miał przystać na prośbę Salihamidzicia, by nie doprowadzać do publicznej eskalacji konfliktu na linii piłkarz - Bayern.

Mistrzowie Niemiec intensywnie pracują za to nad sprowadzeniem Sadio Mane. Według informacji niemieckich dziennikarzy dopięcie transferu jest możliwe w ciągu około 10 dni.

Z kolei Lewandowski tuż po meczu z Belgią poleciał do Hiszpanii, gdzie będzie wypoczywał na Majorce.