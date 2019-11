Wszystko wskazuje, że to ostatnie tygodnie Maria Mandżukicia w Juventusie i Chorwat już w zimowym okienku transferowym odejdzie do innego klubu. Niemieckie media twierdzą, że może być to Borussia Dortmund.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia Dortmund 4-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Wyniki, terminarz i tabela Bundesligi

Reklama

Mandżukić nie pasuje do koncepcji trenerowi Maurizio Sarriemu i w obecnym sezonie nie rozegrał ani jednego meczu.



Chorwacki napastnik odrzucił lukratywną ofertę z Kataru i chce pozostać w Europie. Najczęściej jego nazwisko pada w kontekście ewentualnego transferu do Manchesteru United, choć włoskie media sugerują, że nad jego pozyskaniem pracują też władze Milanu, który rozczarowuje w Serie A.

Mandżukić ma 33 lata, ale tak doświadczony snajper przydałby się także w Borussii Dortmund. Jej szefowie wydali latem ponad 130 milionów euro na transfery, żeby w końcu zdetronizować Bayern Monachium, a tymczasem ich ekipa dostała lanie od pogrążonego w kryzysie rywala 0-4 w ostatnim meczu ligowym.

Paco Alcacer, który w BVB ma strzelać gole, ma problemy przez kontuzje, a Borussia zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli po 11 kolejkach.

Zdjęcie Mario Mandżukić / AFP

Już przed kilkoma miesiącami niemieckie media spekulowały, że Mandżukić może trafić do Dortmundu i przekonywały, że zwolennikiem jego transferu jest Matthias Sammer, który zna potencjał zawodnika z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium.

Chorwat grał w bawarskiej ekipie w latach 2012-2014 i w tym czasie miał udział w triumfie w Lidze Mistrzów, zdobyciu dwóch tytułów mistrza Niemiec oraz dwóch krajowych pucharów. Wygrał też klubowe MŚ oraz Superpuchar Europy. W 88 spotkaniach strzelił dla Bayernu 48 goli i zaliczył 14 asyst.

MZ