Franck Ribery opuścił Bayern Monachium, ale wciąż chce grać. Francuz nie wybrał jeszcze nowego klubu, ale jak twierdzą niemieckie media, może pozostać w Bundeslidze. Poważnie zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego jest Eintracht Frankfurt.

"Bild" przekonuje, że zakontraktowanie Ribery'ego przez Eintracht jest całkowicie realne.

Klub z Frankfurtu potrzebuje wzmocnień po odejściu dwóch napastników - Luki Jovicia (przeszedł do Realu Madryt za 60 mln euro) i Sébastiena Hallera (trafił do West Ham United za 40 mln euro). Eintracht sporo zarobił, więc stać go na zaoferowanie Ribery'emu wysokiego kontraktu i warunki umowy trafiły już do menedżera zawodnika.



Ribery ma 36 lat i dlatego szefowie Bayernu nie przedłużyli z nim kontraktu, ale piłkarz wciąż chce grać. Najczęściej mówiło się o tym, że trafi do jednego z bogatych klubów w Katarze lub Arabii Saudyjskiej, choć podobno zainteresowane są nim także kluby włoskie i angielskie. Teraz pojawiła się jednak opcja pozostania w Niemczech.



Przeszkodą w transferze do Eintrachtu może jednak być regularnie deklarowane przez Francuza przywiązanie do Bayernu, w którym grał od 2007 roku.

W 273 meczach w Bundeslidze strzelił dla niego 86 goli i zaliczył 120 asyst. Miniony sezon niemieckiej ekstraklasy zakończył z sześcioma trafieniami i czterema asystami.

