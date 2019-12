Erling Haaland coraz bliżej transferu do Borussii Dortmund. Niemieckie media informują, że 19-letni snajper Red Bull Salzburg przyleciał do Dortmundu, a z lotniska zabrali go działacze BVB.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ale pudło Erlinga Haalanda! Jak wypadnie w meczu z Liverpoolem? © 2019 Associated Press

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela

Reklama

Szef Borussii Hans-Joachim Watzke nie kryje, że zamierza wzmocnić atak już w najbliższym okienku transferowym. Niemieckie media twierdziły, że głównym kandydatem był Mario Mandżukić, ale temat upadł.



Od kilku tygodni szefowie BVB mieli pracować nad transferem odkrycia rundy jesiennej, jakim jest młody napastnik Red Bull Salzburg.

Norweg jest w fantastycznej formie. W 22 spotkaniach strzelił 28 goli. Jest wysoki (194 cm), silny, a regularnie zdobywanymi bramkami w Lidze Mistrzów udowodnił, że jest już gotów do gry w silniejszej lidze niż austriacka.

Niemieckie media, powołując się na ustalenia "Ruhr Nachrichten", informują że Haaland widziany był w środowy wieczór na lotnisku w Dortmundzie, skąd miał odebrać go przedstawiciel Borussii.

Wygląda więc na to, że negocjacje transferu są niezwykle zaawansowane.



MZ