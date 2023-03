Marius Wolf zasilił szeregi Borussi Dortmund w maju 2018 roku. Piłkarz podpisał wówczas pięcioletni kontrakt z niemieckim klubem. Choć w ostatnich latach został wypożyczony m.in. do Herthy Berlin i FC Koln, żaden z klubów nie zdecydował się jednak na wykupienie środkowego obrońcy. Wolf po zakończeniu współpracy z "The Billy Goats" powrócił więc do Borussi. Tam uznawany jest za jednego z kluczowych zawodników w ekipie Edina Terzica.