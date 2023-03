Niemcy zdesperowani ws. gwiazdy. Takiej fortuny jeszcze nikt nie widział

Jude Bellingham to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym - młodego Anglika chcieliby z pewnością zobaczyć u siebie niemal wszyscy europejscy giganci i choć wydaje się, że jego odejście z Borussii jest nieuniknione, to... dortmundczycy nie chcą składać broni w tej sprawie. Według niemieckich mediów, by zatrzymać piłkarza są oni skłonni dać mu podwyżkę w wysokości... 150 proc. dotychczasowych zarobków.