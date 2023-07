Niemcy zachwyceni Polakiem. Pięć goli w czterech meczach. Bayern już czeka

Dawid Kownacki nie przestaje trafiać do siatki w oczekiwaniu na start nowego sezonu Bundesligi. Polski napastnik po przejściu do Werderu Brema imponuje strzelecką formą i właśnie potwierdził to w kolejnym sparingu. Wpisał się na listę strzelców w starciu z Ipswich Town. Dorobek snajperski 26-latka tego lata robi wrażenie: pięć goli w czterech występach. Do tego asysta i wywalczony rzut karny.