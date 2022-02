Bawarczycy w ostatnich spotkaniach tracą sporo goli, a co gorsza - zaczynają mieć również problemy z ich strzelaniem. Porażka w ligowym meczu z VfL Bochum (2-4) czy uratowany w końcówce remis w starciu Ligi Mistrzów z FC Salzburg (1-1) są tego potwierdzeniem.

Bayern Monachium w kryzysie? Ekspert wskazuje winnych

Bayern walczy nie tylko z rywalami, ale i sytuacją kadrową. Kontuzje bardzo mocno przerzedziły szeregi ekipy (nie gra m.in. jeden z liderów, Manuel Neuer), a w poniedziałek spadł na nią kolejny cios - z powodu zakażenia koronawirusem przymusową pauzę zaliczy Thomas Mueller.

- Dla mnie jasnym jest, że winę za ostatnie wyniki ponosi nie tylko trener, Julian Nagelsmann, ale i ludzie odpowiedzialni za budowanie składu - uważa Hinko. Jako ich oczywisty błąd wskazuje między innymi oddanie Davida Alaby do Realu Madryt. Co więcej, według niego ekipa straciła swoje "DNA", który imponowała do niedawna.

Ekspert jest zdania, iż piłkarze pod skrzydłami Nagelsmanna mogą nie czuć się zbyt dobrze. - Zdają się tęsknić nie tylko za geniuszem takim jak Pep Guardiola, ale także za szanowaną osobą, jaką był Jupp Heynckes - sądzi.

