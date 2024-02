Niemcy mają dość, taka scena w Monachium. Lewandowski i reszta muszą czekać

Nad Bayernem Monachium zebrały się czarne chmury - "Die Roten" przegrali ostatnio w hicie Bundesligi z liderami tabeli z Bayeru Leverkusen i tym samym różnica między nimi a "Aptekarzami" jeszcze się zwiększyła, a do tego wszystkiego Harry Kane i jego kompani przegrali ostatnio 0:1 w Lidze Mistrzów z Lazio. To wszystko może sprawić, że niebawem z "Gwiazdy Południa" może zostać zwolniony Thomas Tuchel, a na jego miejscu wielu kibiców z chęcią zobaczyłoby... Hansiego Flicka. Zarząd Bayernu być może niebawem spróbuje ściągnąć na powrót tego szkoleniowca, a jego przyszłość to też ważna sprawa dla... Roberta Lewandowskiego i innych gwiazd Barcelony.