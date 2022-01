Mimo niedosytu po gali Złotej Piłki, Lewandowski ma wielkie szanse, by zgarnąć drugą najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę za zeszły rok. Polak wraz z Lionelem Messim i Mohamedem Salahem jest nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza roku plebiscytu FIFA The Best.



Napastnik Bayernu Monachium będzie bronił tytułu, po tym, jak przyznano mu tę nagrodę w 2020 roku.



"Przed poniedziałkową galą FIFA The Best Robert Lewandowski dał kolejny sygnał swoim hat-trickiem w wygranym 4-0 meczu z 1. FC Koeln" - pisze oficjalna strona Bayernu Monachium.



Robert Lewandowski: Moje liczby są szalone

Lewandowski w meczu z Koeln dobił do granicy 300 bramek zdobytych w Bundeslidze.



- Moje liczby są szalone. Nigdy nie myślałem, że strzelę tyle bramek w Bundeslidze. Gdy spojrzę na to na spokojnie z dystansu, będę bardzo dumny - powiedział na temat swoje wyczynu sam napastnik.



W klasyfikacji strzelców wszech czasów w Bundeslidze przed Lewandowskim znajduje się tylko Gerd Mueller. Strata Lewandowskiego to obecnie 65 goli - a przy jego obecnym tempie strzelania może nadrobić ją w ciągu dwóch lat.



- Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że gra z nami. Jest maszyną w polu karnym, strzela gole w wyjątkowy sposób - podsumował swojego kolegę z boiska Manuel Neuer.

WG