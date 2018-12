Niemcy: Cenne zwycięstwa RB Lipsk i Eintrachtu Frankfurt

W niedzielnych meczach 15. kolejki Bundesligi po trzy punkty na swoim terenie sięgały ekipy RB Lipsk i Eintrachtu Frankfurt. Obie wciąż liczą się w walce o podium rozgrywek w sezonie 2018/2019.

Zdjęcie RB Lipsk /Getty Images



Czerwone Byki po porażce z SC Freiburg pokazały na swoim terenie kawał dobrej piłki i 4-1 rozbiły gości z Moguncji. Po dwa gole strzelali Yussuf Poulsen, który wpisywał się na listę w 14. i 19. minucie oraz Timo Werner, autor bramek z 74. oraz 88. minuty. Rywale odpowiedzieli raz, gdy w 38. minucie bramkę kontaktową zdobył Karim Onisiwo. Jak się okazało, to była tylko bramka na otarcie łez.



Ciężki bój z Bayerem Leverkusen stoczył za to Eintracht Frankfurt. Na Commerzbank Arena Danny da Costa i Filip Kostić dali drużynie prowadzenie, ale Bayer Leverkusen nie pozostawał dłużny, Karim Bellarabi zdobył bramkę kontaktową w 65. minucie. Do końca meczu było bardzo ciekawie, ale komplet punktów zgarnęli miejscowi.



I dzięki temu są wciąż piątą ekipą rozgrywek. Dwa punkty za czwartym RB Lipsk oraz cztery za Bayernem Monachium i Borussią Moenchengladbach.