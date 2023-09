To było prawdziwe show ze strony Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec pokonali na własnym boisku VfL Bochum aż 5:0, a i tak ten wynik można uznać za najmniejszy wymiar kary. Hat-tricka zanotował Harry Kane, dorzucając do tego dwie asysty. To był futbol totalny, gospodarze cały czas dążyli do strzelania kolejnych bramek. Mieli łącznie aż 26 strzałów, w tym 15 celnych.