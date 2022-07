W wieku 85 lat zmarł Uwe Seeler , legenda niemieckiej piłki. Przez lata pełnił rolę kapitana drużyny narodowej, grał też w klubie Hamburger SV, z którym święcił sukcesy, w tym m.in. mistrzostwo kraju. W 476 występach strzelił łącznie 404 gole.

Przykra wiadomość bardzo mocno poruszyła Niemców. "Uwe Seeler reprezentował wszystko, co charakteryzuje dobrego człowieka: lojalność, radość życia, otwartość. Był uosobieniem HSV. Osobiście szczególnie pamiętam, że spotkaliśmy się w jego ostatnie urodziny. Porozmawialiśmy chwilę w sklepie, zapytał o swoje HSV, dał mi wskazówki i zapodał kilka żartów. Nigdy go nie zapomnimy i zawsze będziemy pielęgnować pamięć o nim" - żegna byłego mężczyznę dyrektor sportowy HSV, Jonas Boldt.

Reklama

Głos zabiera wiele znaczących w świecie futbolu osób.

Znany trener nie ma złudzeń. Problemy Bayernu po odejściu Lewandowskiego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen 1-1. Wideo © 2021 Associated Press

Zmarł Uwe Seeler, legendarny niemiecki piłkarz. Przyjaciele nie mogą pogodzić się z jego śmiercią

Jak wyjaśniają dziennikarze "Bilda", Uwe Seeler od pewnego momentu podupadał na zdrowiu i nie mógł wrócić do pełni sił. Przypominają, że przed laty, w 2010 roku, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznał urazu kręgosłupa, stracił też słuch w prawym uchu. To wszystko położyło się cieniem na dalszym jego życiu. Zaznaczają, że pięć lat temu musiał przejść operację wszczepienia rozrusznika serca, a trzy lata później pechowo upadł w domu, łamiąc biodro i żebra. Z kolei w połowie listopada 2020 roku został przewieziony do szpitala po tym, jak skarżył się na zawroty głowy i problemy z oddychaniem.

"Kiedy otrzymałem wiadomość o jego śmierci, do oczu napłynęły mi łzy. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Byłem bardzo blisko z Uwe. Jeszcze tydzień temu rozmawialiśmy przez telefon, był w dobrym nastroju. Umówiliśmy się na spotkanie, chciałem niedługo odwiedzić go w Hamburgu. Umarła legenda! Płaczę z jego żoną i wszystkimi bliskimi" - skomentował odejście byłego piłkarza Andreas Brehme, zwycięzca Pucharu Świata z 1990 roku.

Z kolei mistrz świata z 1974 roku Wolfgang Overath dodał: "Rozmawiałem z nim przez telefon co 3-4 tygodnie. Podczas ostatniej rozmowy był w bardzo dobrym nastroju. Uwe był bardzo fajnym facetem. Jednym z najlepszych piłkarzy i ludzi".

W śmierć przyjaciela nie może uwierzyć również Berti Vogts, mistrz świata z 1974 r. i mistrz Europy z 1972 r. O wszystkim dowiedział się od reporterów "Bilda".

Drogi Boże, dlaczego?! Uwe Seeler był tak miłą, życzliwą osobą. Świetny towarzysz, który nigdy nie myślał o sobie. Rok 1970 w Meksyku był moim pierwszym w Pucharze Świata, byłem najmłodszym zawodnikiem w drużynie. Pomógł mi od razu. Dla mnie granie z nim było wielkim doświadczeniem. Patrzyłem, jak osłaniał piłkę, jaki miał instynkt bramkowy. To było niesamowite - wspominał.

Brązowy medalista MŚ 1970 Max Lorenz rozpłakał się, gdy dziennikarze przekazali mu tragiczną wieść. "Wiedziałem, że mu się pogarszało. Ale fakt, że tak szybko się skończyło, zwalił mnie z nóg. Nie mogę w to uwierzyć. Uwe był takim przyzwoitym facetem. Miał takie wielkie serce. Zrobił tyle dobrego dla tak wielu ludzi. Tak wiele mu zawdzięczam. Właściwie chciałem pójść do niego w piątek na kawę i kawałek ciasta" - wydusił z siebie.



Oświadczenie wydał też prezes DFB (to niemiecki związek piłki nożnej), Bernd Neuendorf. "Wraz z Uwe tracimy jednego z najlepszych piłkarzy, jakich Niemcy kiedykolwiek miały. (...) Jego wpływy wykraczały daleko poza boisko. Jego pokora, skromność i związek z rodzinnym Hamburgiem wyróżniały go przez całe życie. Wspierał potrzebujących, a także z pasją angażował się w działalność Fundacji DFB Seppa Herbergera. Jego śmierć bardzo nas zasmuca" - przekazał światu.

Taksówkarz zwrócił Neuerowi zgubione pieniądze i dokumenty. Teraz jest zawiedziony

Zdjęcie Uwe Seeler / Sascha Schuermann / AFP / AFP

Zdjęcie Uwe Seeler żegnany przez niemieckich kibiców / Martin Rose / Getty Images