Nie znamy jeszcze mistrza Niemiec. Harry Kane bez gola, dobra wiadomość dla "Lewego"

Bayern już raczej nie ma szans na obronę mistrzostwa Niemiec, które trafiało do tego klubu przez 11 poprzednich sezonów. Wszystko może rozstrzygnąć się już w tej kolejce , ale Bawarczycy, chcieli, żeby nie stało się w to w sobotę.

Trener Thomas Tuchel dokonał kilku zmian w jedenastce, która jest także w tracie meczów ćwierćfinałowych w Lidze Mistrzów, co wiązało się również z urazami, jakie dotknęły jego zawodników. On jednak nie prowadził zespołu z ławki, ponieważ musiał pauzować za żółte kartki. Zastąpili go Zsolt Lőw i Anthony Barry.