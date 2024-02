Nie do uwierzenia, desperacki krok Bayernu. Chcą to zrobić po odejściu Tuchela

Co więc ma zamiar zrobić "Gwiazda Południa" by powstrzymać 42-latka przed powrotem do Anglii, gdzie swego czasu spędził pięć lat jako piłkarz "The Reds"? Wedle informacji przekazywanych przez Simona Mullocka z brytyjskiego "Daily Mirror" Bawarczycy chcą skusić menedżera kosmicznymi wręcz zarobkami.

Gigantyczna pensja dla Xabiego Alonso. Bayern Monachium gotów na absurdalnie wysokie wydatki

Obecnie w Bayerze zarabia on ok. 5,8 mln euro za sezon - ta kwota miałaby wzrosnąć mniej więcej czterokrotnie, do poziomu ok. 23,5 mln. To uplasowałoby Alonso w gronie najlepiej opłacanych szkoleniowców świata, zaraz obok chociażby Pepa Guardioli.