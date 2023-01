Nici z transferu byłej gwiazdy Realu! Wielki zwrot akcji w ostatniej chwili

Kariera Isco już od kilku sezonów zdawała się być na zakręcie, ale można by rzec, że w zeszłym roku przeszła prawdziwe załamanie. Andaluzyjczyk - po okresie bycia głębokim rezerwowym, trapionym do tego przez liczne urazy - rozstał się koniec końców po prawie dekadzie z Realem Madryt i dołączył do Sevilli.