NFL. Colin Kaepernick – sportowy symbol protestów w USA

Gest, który wykonał cztery lata temu kosztował go utratę pracy w lidze futbolu amerykańskiego (NFL). Ale dla sportowców ze Stanów Zjednoczonych i na całym świecie Colin Kaepernick stał się dziś przykładem, jak w pokojowy sposób wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sancho, Mbappe, Noah przyłączyli się od protestów po śmierci George'a Floyda. Wideo INTERIA.TV

Dla wielu obserwatorów to nie kolejna kolejka Bundesligi w czasie pandemii, wysokie zwycięstwa Bayernu Monachium albo Borussiii Dortmund, ale obrazek z meczu Borussia Moenchengladbach - Union Berlin był sportowy wydarzeniem weekendu. Po pierwszym ze strzelonych przez siebie goli francuski napastnik Marcus Thuram, syn mistrza świata z 1998 roku i mistrza Europy z 2000 roku Liliana, uklęknął w samotności w charakterystyczny sposób - z opuszczoną głową i jednym kolanem na ziemi.

Reklama

To był hołd. Hołd wobec Georga Floyda, Afroamerykanina zabitego przed tygodniem przez policjanta w Minneapolis. Thuram nawiązał do znanego gestu futbolisty amerykańskiego Colina Kaepernicka. W 2016 roku podczas meczu NFL uklęknął w taki właśnie sposób podczas hymnu amerykańskiego, protestując wobec brutalności policji i dyskryminacji Afroamerykanów.

32-letni futbolista, wówczas gracz San Francisco 49ers, sporo zapłacił za swój protest. Po sezonie 2016 aż do dziś nie może znaleźć pracy w NFL. Tylko po części spowodowane było to słabszą formą sportową. W znacznym stopniu bezrobocie jest wynikiem kontrowersji, jakie wywołał jego gest. - Nikt nie chce zatrudnić zawodnika tyleż utalentowanego co kontrowersyjnego. To jest złe dla biznesu. Jeden z szefów powiedział mi, że gdyby zaangażował Kaepernicka straciłby 20 procent abonentów - powiedział w CNN Joe Lockhart, były wicedyrektor ds. marketingu w NFL.