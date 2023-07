Neuer nie wróci do bramki Bayernu? Chcą sprowadzić nowego bramkarza. Zaskakujące nazwisko

Manuel Neuer z tygodnia na tydzień jest coraz bliżej powrotu do pełni sprawności po złamaniu nogi, którego doznał w grudniu 2022 roku. Według najnowszych informacji Yann Sommer, który zastępował go przez cały poprzedni sezon, najprawdopodobniej lada moment pożegna się ze stolicą Bawarii. Nie oznacza to jednak, że Niemiec od razu wróci do gry między słupkami "Die Roten". Portal "Relevo" podaje, że mistrzowie Niemiec chcą sprowadzić nowego bramkarza.