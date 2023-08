W kolejnym sezonie napastnik Eric Maxim Choupo- Moting zdobył 17 goli. Trzech zawodników - Choupo-Moting, Serge Gnabry i Jamal Musiala w sumie strzeliło tyle bramek co Lewandowski. Dlatego sprowadzenie zawodnika na pozycję nr 9 było priorytetem dla Bayernu.

Udało się ściągnąć napastnika z najwyższej półki. Kane w reprezentacji Anglii zdobył 58 bramek (jest najlepszy w historii), a w Premier League 213 (lepszy był tylko Alan Sherer - 267). Transfer miał kosztować Bawarczyków 100 mln euro. - Ta kwota to nie jest normalność. Inwestujemy dużo, gdy jesteśmy do czegoś przekonani. To rozsądna kwota - mówił Jan-Christian Dreesen, dyrektor generalny klubu.