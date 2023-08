Nowy sezon przyniósł także odmieniony Bayern Monachium . Bardzo słaba wiosna sprawiła, że z klubem pożegnali się Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić, a latem władze postanowiły dokonać historycznej rzeczy i złamać niepisaną zasadę, dotyczącą kwot wydawanych na piłkarzy. Do tej pory w Monachium głośno mówili o tym, że nie mają zamiaru wydawać fortuny na zawodników, tak jak to dzieje się między innymi w Premier League . Chęć sprowadzenia Harry`ego Kane`a jednak przeważyła i ostatecznie Anglik za ponad 100 milionów euro przeniósł się do stolicy Bawarii.

Tuchel zabrał głos po wpadce Bayernu. Słowa współczucia dla Kane`a

Przykro mi z powodu Harry'ego Kane'a, on prawdopodobnie myśli, że nie trenowaliśmy przez ostatnie cztery tygodnie. Nasz dzisiejszy występ nie miał nic wspólnego z tym, co zaplanowaliśmy. To bardzo gorzki wieczór, przepraszam

W dalszej części rozmowy z dziennikarzami zdradził on nieco więcej kulis przybycia Kane`a , przyznał także, że od niego może w tym sezonie zależeć bardzo dużo , jeśli chodzi o grę Bayernu. "Harry kładł się spać o trzeciej lub czwartej po południu, po swoich badaniach lekarskich. Musimy się od niego uczyć. Bardzo nam pomoże wyrwać się z cyklu słabych występów, które mieliśmy w ostatnim czasie . Nie oczekujemy, że będzie superbohaterem. Po prostu oczekujemy, że będzie tym, kim jest, czyli czołowym gościem, najlepszym strzelcem i niezwykłą osobowością. On nam bardzo pomoże. Potrzebujemy właśnie jego postawy, aby pomógł nam wyjść z kręgu powtarzania takich występów, jak dzisiaj " - dodał.

"Na ten moment nie znajduję wytłumaczenia tego, co się stało. Straciliśmy najłatwiejsze możliwe gole. To wyglądało tak, jakbyśmy nic nie robili przez ostatnie cztery tygodnie. To, co pokazaliśmy, nie ma nic wspólnego, z tym nad czym pracowaliśmy podczas treningów. To alarmujące. Jestem bardzo rozczarowany naszym stylem gry. Różnica między dzisiejszym występem, a formą i energią, którą pokazywaliśmy w okresie przygotowawczym, jest ogromna. Pokazaliśmy zdecydowanie zbyt mało" - przedstawił swój punkt widzenia.