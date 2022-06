Napastnik może odejść z Bayernu. Wróci do ojczyzny?

Zirkzee ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Anderlechcie Bruksela. Spisywał się bardzo dobrze, bo w 32 meczach ligi belgijskiej, strzelił 15 goli.

21-latkowi skończył się okres wypożyczenia i wrócił do Bayernu. Będzie miał jednak ciężko, aby wedrzeć się do składu, ale możliwe, że wróci do ojczyzny.

Holenderski dziennik "De Telegraaf" informuje, że młodym napastnikiem jest zainteresowany Ajax Amsterdam. Tam mógłby zostać następcą Sebastiana Hallera, który prawdopodobnie przeniesie się do Borussii Dortmund. Bayern oczekuje za Zirkzee ponad 10 milionów euro.