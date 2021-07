Wszystko wskazuje na to, że przed startem nowego sezonu Bayern nie dokona żadnych znaczących wzmocnień. W biurach mistrza Niemiec trwa raczej walka o to, by klub w najbliższym czasie nie został osłabiony.



Leon Goretzka, Joshua Kimmich oraz Kingsley Coman walczą o nowe kontrakty, a co za tym idzie - spore podwyżki. Zgodnie z planem płac przygotowanym przez szefostwo Bayernu, żaden z nich nie będzie mógł jednak liczyć na zarobki na poziomie Roberta Lewandowskiego.



Bayern Monachium. Robert Lewandowski najwyżej opłacany

Nowym zasadom płacowym "Die Roten" przyjrzał się niemiecki "Bild". Bayern podzielił piłkarzy na cztery grupy - w zależności od wysokości pensji.



W pierwszej z nich - zamkniętej w przedziale od 15 do 20 mln euro w skali roku - znaleźli się: Manuel Neuer, Leroy Sane, Thomas Mueller oraz rzecz jasna Robert Lewandowski, który jako jedyny może liczyć na najwyższą możliwą pensję - wspomniane 20 mln euro.



Do tej grupy chcieliby należeć także Goretzka, Kimmich i Coman. Dwaj ostatni - podobnie jak Serge Gnabry - inkasują jednak na razie 10-15 mln euro rocznie. To drugi poziom płacowy w Bayernie.



Na trzecim zarobki wahają się od 5 do 10 mln euro. Właśnie w tej grupie znajduje się Goretzka oraz Niklas Suele. Pozostali zawodnicy zarabiając poniżej 5 mln euro za sezon.



