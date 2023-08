Transfer Harry'ego Kane'a do Bayernu został zaakceptowany przez wszystkie strony. Fabrizio Romano na swoim twitterze potwierdził wszystko hasłem "here we go", oznaczającym, że transakcja jest już przesądzona. Angielski piłkarz udał się już na lotnisko, by odbyć podróż do Monachium. Nagle wydarzyło się coś nieoczekiwanego i wręcz absurdalnego. Przedstawiciele Tottenhamu cofnęli zgodę na jego wylot, ponieważ stwierdzili, że chcą renegocjować warunki transferu.