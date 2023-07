Nagła zmiana decyzji szefów Bayernu. Agent Lewandowskiego wchodzi do gry

Prezes i dyrektor sportowy Bayernu Monachium zrezygnowali z wylotu do Azji na przedsezonowe tournee. Zostali w Niemczech, by dopiąć spodziewany przez nich transfer Harry'ego Kane'a. Tymczasem lada chwila może dojść do sensacyjnego zwrotu akcji. Jak informuje RMC Sport, kapitan reprezentacji Anglii - po wydarzeniach z ostatnich godzin - jest bliższy podjęcia decyzji o przyjęciu intratnej oferty Paris Saint-Germain.