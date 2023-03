Nagelsmann "zastraszony" przez piłkarza? Konfrontacja przed całym zespołem

Przypadek ten jest o tyle ciekawy, że choć wspomniany Nagelsmann miewał w tym sezonie pewne problemy, to jednak utrata stanowiska przez 35-latka nastąpiła dosyć gwałtownie. Niemieckie media prześcigają się w domysłach na temat tego, co działo się w klubie za zamkniętymi drzwiami. Nowe światło na sprawę spróbowali rzucić chociażby dziennikarze "Bilda" Christian Falk i Tobias Altschäffl.

Sadio Mane, Julian Nagelsmann i... wielka kłótnia w szatni Bayernu Monachium?

Według nich jednym z bardziej znaczących momentów końcówki pracy Nagelsmanna na Allianz Arena był incydent, do jakiego doszło 8 marca po spotkaniu Bayernu Monachium z PSG w Lidze Mistrzów. Choć "Gwiazda Południa" zwyciężyła wówczas 2-0 i przypieczętowała swój awans do kolejnej fazy rozgrywek, to nie wszyscy zawodnicy byli potem zadowoleni.

Mane podważył pozycję Nagelsmanna? Nie wszyscy wierzą w te doniesienia

Portal bavarianfootballworks.com, w całości skupiający się na sprawach "Die Roten", podważa te doniesienia wskazując na kilka istotnych szczegółów, np. to, że z jakiegoś powodu kwestia ta wypłynęła dopiero po wielu tygodniach, choć przecież mowa o sporym skandalu. Oprócz tego wskazano, że samo wstawienie Senegalczyka do wyjściowej jedenastki z Augsburgiem niczego nie potwierdza (grał on od pierwszej minuty również potem z Bayerem), a do tego napastnik nie jest znany z konfliktowego charakteru.