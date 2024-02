We wtorek Bayern Monachium ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu Thomas Tuchel przestanie być trenerem zespołu. Mistrzowie Niemiec przegrali ostatnie trzy mecze - muszą odrabiać stratę jednego gola w dwumeczu z Lazio w Lidze Mistrzów, w Bundeslidze tracą osiem punktów do liderującego Bayeru Leverkusen, a z Pucharu Niemiec odpadł już 1 listopada po niespodziewanej porażce z trzecioligowym Saarbrucken.

- W otwartej, dobrej dyskusji podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy latem za obopólną zgodą. Naszym celem jest przeprowadzenie sportowej reorganizacji z nowym trenerem na sezon 2024/25. Do tego czasu każda osoba w klubie jest wezwana do próbowania osiągnięcia maksimum w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Wyraźnie pociągam zespół do odpowiedzialności. Jesteśmy przekonani, że po porażce 1:0 z Lazio w Champions League, w rewanżu na wypełnionej po brzegi Allianz Arena awansujemy do ćwierćfinału, mając za sobą kibiców - powiedział w komunikacie Jan-Christian Dreesen, prezes klubu.