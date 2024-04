Na EURO powalczy z Polakami, a później obejmie Bayern? "Był kontakt"

Na medialną agendę trafiały kolejne nazwiska - Hansiego Flicka, Zinedine'a Zidane'a czy Unaia Emery'ego. Według doniesień mediów Niemiec póki co szuka pracy poza Bundesligą , temat Francuza prawdopodobnie nie trafił na podatny grunt wśród działaczy, a Hiszpan ma prolongować kontrakt z Aston Villą aż do 2027 roku. W takim przypadku jednym z faworytów do objęcia "Gwiazdy Południa" stał się Ralf Rangnick .

Bayern skontaktował się z Rangnickiem. "Dobrze czuję się w reprezentacji Austrii"

Oznacza to, że zarząd ustępujących mistrzów Bundesligi póki co zrobił tylko wstępne rozpoznanie w jego sprawie. Rangnick ma kontrakt z federacją do 2026 r. - Jeśli będę chciał zrobić coś innego niż wypełnienie jej, to najpierw omówię to z federacją. Kwestie finansowe nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Mnie chodzi o inne rzeczy: Czy mogę coś zmienić? Czy jest szansa na rozwój zespołu i odniesienie sukcesu? To mnie napędza. Jeśli już tego nie poczuję, to czas przejść na emeryturę - zakończył temat.