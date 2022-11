Musiala porównany do... Messiego! "Jego wartość? Ćwierć miliarda"

Musiala w starciu z Schalke (2:0) najpierw, w 38. minucie przytomnie zagrał do Serge'a Gnabry'ego , a później, już w drugiej połowie wyłożył piłkę Ericowi Maximowi Choupo-Motingowi . Jego liczby w sezonie 2022/23 są niezwykle imponujące: w 22 występach strzelił 12 goli i zanotował 10 asyst.

Jamal Musiala imponuje. "Jest jak Messi"

Reprezentant Niemiec (mimo młodego wieku ma w seniorskiej drużynie już 17 rozegranych spotkań) swoją formą zachwycił między innymi Lothara Matthaeusa . Mistrz świata z 1990 roku nie boi się porównywać piłkarza Bayernu do Lionela Messiego .

- To magia, jest jak on. Nie może nigdy opuścić tego klubu. Urzeka nas wszystkich - mówił dla "Sky Sport". - Jego wartość? Ćwierć miliarda . Ale nie jest na sprzedaż - dodał.

Musiala przyszedł na świat w Stuttgarcie, ale jako dziecko wyjechał do Anglii i trenował w akademii Chelsea. Do niemiec wrócił dopiero w lipcu 2019 roku, trafiając właśnie do Bayernu.