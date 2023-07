Rafał Gikiewicz trafił do Niemiec w 2014 roku. Przeniósł się ze Śląska Wrocław do Eintrachtu Brunszwik. Następnie występował jeszcze w SC Freiburg, Unionie Berlin, aż w końcu dołączył do Augsburga, w którego barwach spędził trzy lata. Łącznie w Bundeslidze i na jej zapleczu rozegrał 226 spotkań. Stracił w nich 316 bramek oraz zachował 64 razy czyste konto. Świetna gra w niemieckiej lidze sprawiła, że przez wielu ekspertów Gikiewicz jest postrzegany jako jeden z najlepszych bramkarzy, jacy występowali w Bundeslidze.