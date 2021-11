Gramy dalej na żywo po meczach Polaków - zobacz nasz nowy program.

W sobotnim meczu z Freiburgiem wygranym przez Bayern 2-1, Robert Lewandowski zdobył setną bramkę dla Bawarczyków w Bundeslidze w 2021 roku. Bayern pobił swój klubowy rekord z 1972 roku - wtedy w roku kalendarzowym uzbierał 99 goli. Dużo działo się na boisku, ale też sporo poza nim.

Bayern - Freiburg 2-1. Niemoralna kasa z Kataru?

Na trybunach Allianz Arena wywieszono transparent z karykaturami prezesów Bayernu: Olivera Kahna i Herberta Hainera. W strojach z gumy pochylali się nad pralką, z której ciekła krew. Część fanów bawarskiego klubu protestowała przeciw temu, by klub przyjmował pieniądze od sponsorów z Kataru - kraju, w którym nagminnie łamane są prawa człowieka.

25 listopada na dorocznym zjeździe członkowie klubów kibica Bayernu będą debatowali, czy chcą rozwiązania wszelkich umów sponsorskich z Katarem. Przywódcą ruchu antykatarskiego jest 28-letni prawnik nawiązujący do tradycji Kurta Landauera - byłego prezesa klubu pochodzenia żydowskiego prześladowanego przez nazistów.

Bayern - Freiburg 2-1. Merkel przekonała Rummenigge?

Od 2017 roku Katar jest jednym z głównych sponsorów Bayernu. Międzynarodowe lotnisko Hamad, a także Qatar Airways wpłacają do kasy bawarskiego klubu 17 mln euro rocznie. Tak ocenia "Bild". Drużyny Bayernu męska i kobieca od 2018 roku przybywają do Doha na zgrupowania zimowe. Były już prezes bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge tłumaczy, że sama kanclerz Angela Merkel trzy lata temu zachęcała, by niemieckie firmy nawiązywały współpracę gospodarczą z Katarczykami. Zalecał to także rząd niemiecki i ministerstwo spraw zagranicznych.

- Robimy tylko to, do czego zachęcała nas sama kanclerz Niemiec - mówi Rummenigge. - Bayern jest klubem, ale też firmą.



Szefowie Bawarczyków nie rozumieją dlaczego od nich żąda się rezygnowania z wielkiej kasy na rzecz wysokich standardów moralnych, podczas gdy inne niemieckie przedsiębiorstwa: Siemens, Deutsche Bank, Hochtief, czy Volkswagen zarobiły znacznie więcej na współpracy z Katarczykami.

Dariusz Wołowski

