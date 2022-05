Sytuacja w Bayernie robi się coraz ciekawsza. Bawarczycy nie koncentrują się już tylko na negocjacjach z Robertem Lewandowskim, ale też pracują nad wzmocnieniem składu na przyszły sezon.

Najbliżej podpisania umowy jest Ryan Gravenberch z Ajaksu Amsterdam. Sam zawodnik niemal od początku był przekonany do transferu, ale Bawarczycy długo musieli kusić Holendrów. W końcu miało przekonać ich blisko 20 mln euro, które z czasem zostanie okraszone bonusami. Jak donoszą niemieckie media, wszystkie szczegóły zostały już dopięte i teraz zawodnik musi tylko przejść testy medyczne. Gdy to się stanie, zostanie piłkarzem Bayernu.

Gravenberch, mimo zaledwie 20 lat, był podstawowym zawodnikiem mistrzów Holandii. Zagrał w 30 spotkaniach, zdobył dwie bramki i miał pięć asyst. W Bayernie ma być nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także dostanie zadanie wzmocnienia konkurencji w środku pola.

Przypomnijmy, że Gravenberch powinien łatwiej przejść aklimatyzację, ponieważ w tym oknie transferowym Bayern pozyskał innego piłkarza Ajaksu - obrońcę Noussaira Mazraouiego.

- Cały czas pracujemy nad budową zespołu, który będzie w stanie wygrywać Ligę Mistrzów w nadchodzących latach - zapowiada Oliver Kahn w Süddeutsche Zeitung.

Jednym z brakujących elementów w układance wydaje się Sadio Mane. Pomocnik Liverpoolu jest w niemal identycznej sytuacji, co Robert Lewandowski. Senegalczyk umowę ma także do czerwca 2023 r., ale Anglicy zwlekali z rozpoczęciem negocjacji. A gdy już padły pierwsze oferty, nie były one dla zawodnika zadowalające.

W tej sytuacji Mane zaczął rozglądać się za innym rozwiązaniem, a jednym z nich jest transfer do Bayernu. Bawarczycy są już w kontakcie z zawodnikiem, ale konkrety będą omawiane dopiero po sobotnim finale Ligi Mistrzów, w którym Liverpool zmierzy się z Manchesterem City.

"Bild" już jednak przygotowuje skład Bayernu na przyszły sezon i uwzględnia w nim Roberta Lewandowskiego.

Bayern Monachium. Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Wiadomo, że Polak chciałby odejść do Barcelony, ale wiąże go jeszcze roczna umowa z mistrzami Niemiec. W Bayernie zapewniają, że wcale nie muszą Lewandowskiego sprzedawać, ale coraz częściej pojawiają się rozwiązania, które uwzględniają odejście Polaka. Jednym z nich jest wymiana "Lewego" na pomocnika Barcelony - Frenkie de Jonga .

Inny opcją jest również sprzedaż Polaka, ale wcześniej Bayern musiałby zatrudnić dla niego zastępcę. Wśród kandydatów jest m.in. Sasza Kalajdzić z VfB Stuttgart.

PJ