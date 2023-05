Mistrzostwo Niemiec nic nie dało. W Bayernie lecą głowy, drastyczne cięcie

O tym dniu fani piłki nożnej będą mówić jeszcze naprawdę długo - 27 maja zakończył się sezon 2022/2023 w Bundeslidze , a ostatnia kolejka rozgrywek przybrała naprawdę niesamowity przebieg. Jeszcze przed jej startem wydawało się niemal pewne, że Borussia Dortmund w końcu przyniesie kres dominacji Bayernu Monachium i sięgnie po mistrzostwo - to się jednak ostatecznie nie udało.

Trzęsienie ziemi w Bayernie Monachium po mistrzostwie! Dwóch dyrektorów nie uciekło spod topora

Dyrektor generalny oraz dyrektor sportowy FCB w ostatnich miesiącach byli niezwykle mocno krytykowani w związku ze stylem zarządzania drużyną i z polityką transferową "Gwiazdy Południa". Na poprawę obaj panowie nie będą mieli już jednak czasu - a co więcej w przypadku jednego z nich ma być znany sukcesor.

Kahn i Salihamidzić zwolnieni z Bayernu. Dreesen z awansem wewnątrz klubu

Stanowisko Kahna ma przejąć Christian Dreesen, dotychczasowy dyrektor finansowy i wicedyrektor generalny, który w Bayernie obecny jest od 2013 roku - co ciekawe miał on podobno sposobić się do opuszczenia "Die Roten" po sezonie, ale możliwość awansu najwidoczniej sprawiła, że zmienił plany.