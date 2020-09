Nie milkną echa konfliktu, jaki w przestrzeni publicznej rozgorzał między Cezarym Kucharskim a Robertem Lewandowskim. Zniesmaczony postępowaniem agenta jest Michał Listkiewicz. - Nie wiadomo, jak taki człowiek zachowa się następnym razem. Jak się zdenerwuje, to może powie, że ktoś zdradza żonę, a ktoś inny pije za dużo piwa - zastanawia się w rozmowie z Interią były prezes PZPN.

O nie najlepszych relacjach między Kucharskim a Lewandowskim wiadomo nie od wczoraj. Przez lata tworzyli znakomity duet w konfiguracji menadżer-zawodnik. W pewnym momencie ich interesy zaczęły się jednak różnić. Nastąpił rozłam - jak widać, nie tylko formalny.

Najnowszy wątek ich sporu dotyczy rzekomo nieuregulowanych zobowiązań Lewandowskiego wobec niemieckiego urzędu skarbowego. Sprawę na światło dzienne wyciągnął Kucharski, a szeroko opisał ją "Der Spiegel". W tle mamy natomiast niemałe roszczenia finansowe agenta wobec zawodnika.

Nie miejsce i tu pora, by rozstrzygać ich słuszność. Zresztą rozliczenia między oboma panami kibiców interesują średnio. Dla nich liczy się tylko skuteczność "Lewego" pod bramką rywala. Czy ta historia może uderzyć w sportową dyspozycję kapitana reprezentacji Polski?

- Nie sądzę - uspokaja w rozmowie z Interią Listkiewicz. - Widzieliśmy, co Robert wyczyniał w ostatnim meczu ligowym. To zbyt wielka klasa, jako zawodnik i jako człowiek, żeby tego typu - nazwijmy to - ukłucia komara mogły wpłynąć na jego boiskową formę. Dziwię się tylko Kucharskiemu. Jeśli ma rację i jego roszczenia są słuszne, to właściwym miejscem, do którego powinien się udać, jest sąd. Wywlekanie prywatnych rozliczeń z fiskusem to nic innego jak donosicielstwo. I budzi mój sprzeciw. Zawsze byłem wrogiem tzw. kablowania.