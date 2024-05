Miała być Barcelona, będzie... Bayern? Szalony plan Niemców, wielki powrót

To miała być tego lata jedna z najgłośniejszych operacji na rynku transferowym, jeśli mowa o trenerach - do FC Barcelona miał trafić Hansi Flick, który podobno nawet zaczął intensywnie uczyć się języka hiszpańskiego. Ostatecznie w "Blaugranie" na dłużej pozostał Xavi, a tymczasem 59-latek może... dokonać wielkiego powrotu do Bayernu Monachium. Dotychczas wydawało się to niemalże niemożliwe, ale ostatnie dni i tygodnie wywróciły wszystko wśród "Die Roten" do góry nogami...