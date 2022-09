Miał wypełnić lukę po "Lewym", ale zawodzi. Salihamidzić broni nabytku Bayernu

Paweł Czechowski Bundesliga

Senegalczyk Sadio Mane - po całkiem obiecującym początku w Bayernie Monachium - zaczął zawodzić kibiców "Die Roten" i od kilku spotkań nie jest w stanie poprawić swojego wyniku strzeleckiego. Choć cała drużyna ma poważne problemy, to jednak nieskuteczność byłego gracza Liverpoolu może boleć w Bawarii szczególnie, bo to właśnie on miał przede wszystkim wypełniać lukę po odejściu Roberta Lewandowskiego. Hasan Salihamidżić, dyrektor sportowy klubu, stara się jednak łagodzić minorowe nastroje wokół piłkarza.

Zdjęcie Od lewej: Oliver Kahn, Sadio Mane, Herbert Hainer i Hasan Salihamidżić podczas ogłoszenia transferu Senegalczyka do Bayernu Monachium / CHRISTOF STACHE / AFP / AFP