Miał podawać kokainę 13-letniemu synowi. Prezes Eintrachtu mocno się broni

Prokuratura we Frankfurcie wszczęła śledztwo przeciwko Fischerowi pod koniec stycznia. Wszytko zaczęło się od zgłoszenia matki jednego z kolegów jego syna. Zauważyła ona u swojego dziecka nienaturalne zachowanie i zgłosiła sprawę na policję, twierdząc, że zażywał on wspólnie kokainę z dzieckiem Fischera . Na podstawie tego zarzutu służby przeszukały dom Fischera, gdzie znalazły niewielką ilość marihuany, a także "białą, lepką substancję".

Bundesliga. Peter Fischer broni się przed zarzutami dotyczącymi kokainy

Prawnicy Fischera potwierdzili znaleziska policjantów, ale on sam na zarzuty o udostępnienie kokainy synowi odpowiada, że jest to "zainicjowana kampania mająca na celu zabicie jego postaci", jak cytuje go niemiecki Sport1. On i jego pełnomocnicy wystosowali też specjalny list, który powędrował do wielu redakcji w Niemczech, a w jego treści Fischer stwierdza, że zarzuty są bezpodstawne, a on sam będzie się bronił z pełną determinacją.