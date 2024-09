Miał być gwiazdą Bundesligi. Teraz 19-letni bramkarz walczy o życie

Berkin Arslanogullari walczy z nowotworem. Union Berlin wspiera wychowanka

U 19-letniego Arslanogullariego zdiagnozowano nowotwór kości. Union Berlin mocno przejął się stanem zdrowia swojego wychowanka i wysłał go na chemioterapię. Ta niestety nie przyniosła oczekiwanych efektów - choroba postępowała tak szybko, że lekarze musieli posunąć się do ostateczności, aby uratować życie młodego sportowca. Jak przekazano teraz w niemieckich mediach, 19-letni golkiper już nigdy nie zagra w profesjonalną piłkę - amputowano mu bowiem nogę.

Pozbycie się kończyny wcale nie oznaczało jednak zakończenia walki z chorobą. Młody piłkarz wciąż zmaga się z nowotworem i regularnie odwiedza lekarzy , którzy pomagają mu w walce z chorobą. Niestety, leczenie 19-latka oznacza ogromne koszty dla rodziców, którzy zrezygnowali z życia zawodowego, aby zajmować się synem. Co więcej, rodzinę czekają jeszcze kolejne wydatki, związane z dostosowaniem mieszkania do potrzeb nastoletniego sportowca.

Union Berlin nie zamierza opuścić swojego wychowanka w potrzebie. Jak przekazano, w sieci powstała zbiórka pieniężna, której celem jest pomoc Arslanogullariemu i jego bliskim w walce z chorobą wyniszczającą organizm 19-latka. "Teraz Berkin i jego rodzina stoją przed nowym, trudnym wyzwaniem. Ze względu na opiekę i wsparcie, jakiego potrzebuje Berkin, jego rodzice nie są już w stanie chodzić do pracy, a obecny dom rodziny nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych ze względu na liczne schody i bariery. Nowe mieszkanie lub gruntowna przebudowa i nadchodząca rehabilitacja są pilnie potrzebne do rozpoczęcia przez Berkina nowego życia. Wiąże się to jednak z ogromnymi kosztami" - przekazali przedstawiciele klubu z Berlina.