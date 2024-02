Oświadczenie Bayernu pojawiło się 30 minut później. "Bayern Monachium i trener Thomas Tuchel wspólnie zdecydowali o zakończeniu współpracy , która pierwotnie miała trwać do 30 czerwca 2025 roku, już 30 czerwca 2024 roku. To efekt polubownej rozmowy prezesa Jana-Christiana Dreesena z Thomasem Tuchelem" - napisano. Obaj zainteresowani zabrali głos cytowani przez oficjalną stronę mistrzów Niemiec.

- W otwartej, dobrej dyskusji podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy latem za obopólną zgodą. Naszym celem jest przeprowadzenie sportowej reorganizacji z nowym trenerem na sezon 2024/25. Do tego czasu każda osoba w klubie jest wezwana do próbowania osiągnięcia maksimum w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Wyraźnie pociągam zespół do odpowiedzialności. Jesteśmy przekonani, że po porażce 1:0 z Lazio w Champions League, w rewanżu na wypełnionej po brzegi Allianz Arena awansujemy do ćwierćfinału, mając za sobą kibiców - powiedział Dreesen.