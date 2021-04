Nie milkną spekulacje na temat tego, kto zastąpi Hansiego Flicka na stanowisku trenera Bayernu Monachium. Zdaniem wielu faworytem do tego jest prowadzący RB Lipsk Julian Nagelsmann, lecz wiązałoby się to dla mistrzów Niemiec z niemałymi kosztami.

Flick ogłosił swoją decyzję o rozstaniu z klubem po wygranym 3-2 meczu ligowym z VfL Wolfsburg. Szkoleniowiec pozostanie z drużyną do końca sezonu, lecz władze klubu z Monachium już teraz muszą pracować nad sprowadzeniem jego następcy.



Na giełdzie nazwisk, opublikowanej przez "Bild" pojawiali się między innymi Ralf Rangnick i Julian Nagelsmann. Tego drugiego jako przyszłego trenera typuje też Lothar Matthaeus, ekspert telewizji "Sky Sports" i były piłkarz Bayernu.



Według informacji "Sport1" w Lipsku już rozglądają się za potencjalnym, nowym trenerem, co mogłoby oznaczać, że przenosiny są bliskie sformalizowania. Dziennikarze alarmują jednak, że młody szkoleniowiec nie będzie tani. Aby władze RB zgodziły się go oddać, Bawarczycy będą zmuszeni słono zapłacić. Mowa o kwocie rzędu 15-20 milionów euro.



