Lato będzie czasem poważnych zmian wewnątrz Bayernu Monachium . Projekt Thomasa Tuchela okazał się niewypałem, a włodarze "Die Roten" w porozumieniu z nim zdecydowali, że po sezonie nastąpi rozstanie. Na pierwszym miejscu wpływ na to naturalnie miały kiepskie wyniki. To jednak niejedyny grzech niemieckiego szkoleniowca.

Pogorszeniu uległy jego stosunki z zawodnikami, a media informowały wręcz o konflikcie z Joshuą Kimmichem. Reprezentant Niemiec będący od lat jedną z ikon Bayernu w trakcie jednego z ostatnich meczów wdał się w szarpaninę z członkiem sztabu Tuchela, a strony musieli rozdzielać piłkarze i pracownicy. Wtedy też zdaniem dziennikarzy doszło do załamania relacji ze szkoleniowcem. Do tego stopnia, że głośno mówi się o możliwym odejściu Kimmicha.

Coraz mniej szans na trofea w Monachium. Pozostaje Bundesliga i Liga Mistrzów

Bayern przegrał pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Lazio, a w Bundeslidze traci już osiem punktów. Sezon bez jakichkolwiek trofeów dla ambitnych działaczy "Bawarczyków" byłby prawdziwą katastrofą. Złośliwi kładą to na karb transferu Harry'ego Kane. Ich zdaniem nad Anglikiem ciąży fatum. 30-latek mimo 430 spotkań rozegranych dla Tottenhamu Hotspur na koncie nie ma żadnego trofeum drużynowego.

Wiele wskazuje na to, że Bayern pierwszy raz od lat nie dołoży do klubowej gabloty po sezonie żadnego trofeum, a to dla włodarzy jasny sygnał - potrzeba rewolucji. Ma ona dotknąć przede wszystkim kadry, która wymaga odświeżenia. Dziennikarze redakcji Sport.de są pewni, że latem z klubem pożegna się przynajmniej dwóch doświadczonych zawodników.