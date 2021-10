Haaland niedawno zmagał się z urazem mięśniowym. Po jego wyleczeniu wystąpił zaledwie dwa razy: w meczu Bundesligi przeciwko FSV Mainz (3-1, dwa strzelone gole) i starciu Ligi Mistrzów przeciwko Ajaksowi Amsterdam (0-4).

W piątek władze Borussii przekazały, że nabawił się kolejnej kontuzji - tym razem biodra. Drużyna przekazała, że jego przerwa potrwa "kilka tygodni".



Nieco bardziej precyzyjne informacje napływają z niemieckich mediów. Według "Sport1" młody gracz może wrócić na murawę dopiero w grudniu. Jak wskazali, snajpera może zabraknąć w planowanym na 4 grudnia, hitowym starciu z Bayernem Monachium.





Erling Haaland w opałach. Ucieknie korona króla strzelców?

Kolejna przerwa Haalanda to dla niego fatalna wiadomość w kontekście walki o koronę króla strzelców Bundesligi. Aktualnie ma on na koncie tyle samo bramek, co Robert Lewandowski - dziewięć. Przymusowy rozbrat z futbolem oznacza jednak, że Polak może "odskoczyć", i to znacząco - do 1 grudnia za naszą zachodnią granicą rozegrane zostaną cztery kolejki.



TC