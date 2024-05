Po tym, jak do Bayernu Monachium dołączył Harry Kane , który błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowym środowisku, wydawało się, że "Die Roten" ponownie będą głównymi kandydatami do wywalczenia mistrzostwa. Utytułowany klub wpadł jednak w wyraźny kryzys, a kapitalna dyspozycja Bayeru Leverkusen sprawiła, że to "Aptekarze" dość szybko wysunęli się na czoło stawki i ostatecznie sięgną po tytuł. Jeszcze zanim zagwarantowali sobie triumf w rozgrywkach, przesądzono o przyszłości Thomasa Tuchela.

Ralf Rangnick jednak nie dla Bayernu Monachium?

Ostatnio faworytem do objęcia sterów bawarskiego klubu stał się Ralf Rangnick , a z doniesień "Sport Bildu" wynikało, że obecny selekcjoner Austriaków miał nawet w rozmowie z przedstawicielami Bayernu wyrazić już chęć objęcia zespołu. Szkopuł w tym, że umowa utytułowanego trenera z austriacką federacją jest ważna do 2026 roku, przez co to od postawy obecnego pracodawcy Rangnicka miało zależeć, czy ten będzie mógł bez większych komplikacji rozwiązać kontrakt. Spekulowano jednak, że austriacki związek da "zielone światło" szkoleniowcowi.